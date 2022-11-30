Події

23:35 30.11.2022

На Ставці проаналізували наміри окупантів та готували протидію

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На Ставці проаналізували наміри окупантів та готували протидію

Україна готує "ще більш потужну протидію" намірам окупантів, сказав у середу у відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

"Провів сьогодні чергове засідання Ставки. Головні питання – Донецька, Луганщина, Харківщина, Запорізька область, Херсонщина, Крим, прифронтові території та наш державний кордон. Аналізуємо наміри окупантів та готуємо протидію – ще потужнішу протидію, ніж зараз", - сказав він.

За словами Зеленського, також "розглянули питання забезпечення військових та нової техніки, боєприпасів".

Теги: #ставка #україна #протидія #окупанти

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