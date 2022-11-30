Зеленський подякував Німеччині за визнання Голодомору 1930-х геноцидом українського народу

Президент України Володимир Зеленський подякував парламенту Німеччини за визнання Голодомору 1930-х геноцидом українського народу.

"Німеччина визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом. Дякую за це історичне рішення депутатів Бундестагу. Правда завжди перемагає", - написав Зеленський у мікроблозі твіттер у середу.

Як повідомлялося, парламент Німеччини на засіданні 30 листопада проголосував за резолюцію "Голодомор в Україні: пам'ятати – шанувати – попередити". Резолюцію схвалила більшість депутатів, незважаючи на те, що AfD і Die Linke утрималися.