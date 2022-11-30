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20:56 30.11.2022

Розробку об'єднаної містобудівної та земельної документації буде відновлено за допомогою міжнародних партнерів

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Розробку об'єднаної містобудівної та земельної документації буде відновлено за допомогою міжнародних партнерів

Розробку об'єднаної містобудівної та земельної документації в електронному форматі буде відновлено за допомогою міжнародних партнерів, повідомила заступниця міністра розвитку громад та територій Наталія Козловська у рамках презентації "Реформи відбудови" у середу.

"Минулого року було реалізовано зміну до законодавства, яким об'єднали містобудівну та земельну документацію. Ми вважаємо, що це прорив, бо тепер буде чітко зрозуміло, якою є містобудівна ситуація в тому чи іншому населеному пункті", - повідомила Козловська.

Вона нагадала, що, від початку минулого року, територіальними громадами розпочато процедуру розробки такої документації в електронному форматі, проте з початком війни ці процеси зупинилися.

"Зараз ми прагнемо за допомогою наших міжнародних партнерів відновити розробку. На тих територіях, де не ведуться активні бойові дії, ми вважаємо, що це можливо і необхідно робити. Також сподіваємося, що завершення реформи містобудування дозволить зробити містодокументацію не єдиною платформою в єдиному цифровому форматі на території всієї України, і це буде прогресивний крок", – повідомила Козловська.

Вона наголосила, що роботи "дуже багато". Також вона наголосила на необхідності оновлення генпланів.

"Деякі генплани схвалені дуже давно і говорити про їхню актуальність зараз нелогічно, вони не відображають ситуацію. Наше завдання стимулювати органи місцевого самоврядування забезпечити розробку таких генпланів з огляду на останні зміни у законодавстві", - наголосила Козловська.

 

 

Теги: #документація #містобудування

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