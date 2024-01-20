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02:16 20.01.2024

Стартувало публічне обговорення концепції оновлення архітектури планувальних документів

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Стартувало публічне обговорення концепції оновлення архітектури планувальних документів

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України (Мінвідновлення) розпочало публічне обговорення концепції оновлення архітектури планувальних документів, повідомляє в п'ятницю прес-служба міністерства.

У релізі зазначається, що головною метою концепції є актуалізація та узгодження всього блоку стратегічних планувальних документів, що стосуються розвитку громад і регіонів.

"Ці зміни дуже важливі саме сьогодні, під час повномасштабного вторгнення. Адже єдині, чіткі та зрозумілі підходи до планування, здатність громад формувати детальні плани та програми розвитку є обов'язковими умовами успішного оновлення. Суспільно орієнтована політика регіонального розвитку, планування та ухвалення рішень на основі даних, використання прозорих цифрових інструментів є складовими нашого шляху до інтеграції з ЄС", - наводяться у пресрелізі слова заступниці міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександри Азархіної.

Згідно з повідомленням, цифровою основою оновленої політики регіонального розвитку стане Геоінформаційна система регіонального розвитку (ГІС) та DREAM - Державна цифрова екосистема управління відновленням. ГІС інтегрує державні цифрові реєстри, що дасть змогу розробляти регіональні та місцеві стратегії розвитку на основі реальних даних. Це забезпечить новий рівень розроблення та впровадження держполітик, управління та контролю реалізації стратегічних документів

Зі свого боку, керівник відділу підтримки багаторівневої системи управління U-LEAD Сорен Гербст зазначив, що питання гармонізації планувальних документів на місцевому, регіональному та центральному рівнях є непростим, але вкрай важливим завданням. Міжнародні партнери України підтримують стратегічний підхід до регіонального розвитку, який концентрується на трьох ключових складових: стратегія, простір і фінанси, і всі ці напрями мають бути узгоджені як на національному, так і на регіональному рівні.

"Єдиний узгоджений підхід дасть змогу трансформувати регіональний розвиток в ефективний інструмент розвитку та модернізації громад. Незважаючи на складність питань, що виникають, це дуже важливий крок на шляху до інтеграції України в ЄС", - додав він.

Над розробкою концепції працювала група експертів Міністерства, Команди з підтримки реформ та відновлення, проєктів Surge (CLIR), EUACI, FCDO та UNDP.

Теги: #україна #концепція #містобудування

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