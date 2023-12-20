Економіка

11:11 20.12.2023

Для непідписання законопроєкту про реформу містобудування були причини - Зеленський

1 хв читати
Для непідписання законопроєкту про реформу містобудування були причини - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не підписав скандальний законопроєкт №5655 про реформу містобудівної діяльності з власної ініціативи.

"Що стосується цього закону про забудовників тощо. До мене жодного разу особисто ніхто не звертався, щоб я його не підписував. Тому це мій особистий вибір, і є причини. Ніхто з Євросоюзу, США або "Великої сімки" жодного разу не порушував цього питання", - сказав Зеленський на пресконференції ввечері у вівторок.

Як повідомлялося, законопроєкт №5655 про реформу містобудівної діяльності Верховна Рада схвалила в цілому 13 грудня 2022 року 228 голосами за необхідного мінімуму 226 голосів. Станом на 20 грудня 2023 року закон не підписав президент України.

Проти документа виступили Асоціація міст України, мери міст, Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК), Міністерство культури та інформаційної політики, Національна спілка архітекторів України.

Петиція з вимогою накласти вето на законопроєкт №5655, розміщена на сайті президента України, набрала понад 25 тис. голосів у день ухвалення його парламентом.

У червні 2023 року Європарламент закликав президента України Володимира Зеленського ветувати закон про реформу містобудування, наголосивши на можливій шкоді в разі його ухвалення прозорим і рівним умовам ведення бізнесу. Пізніше в листопаді 2023 року з аналогічною рекомендацією виступила і Єврокомісія.

 

Теги: #зеленський #містобудування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:41 19.12.2023
Зеленський не підпише закону про мобілізацію жінок, може погодиться на зниження призовного віку до 25 років

Зеленський не підпише закону про мобілізацію жінок, може погодиться на зниження призовного віку до 25 років

19:17 19.12.2023
Допомога від США буде дуже скоро - Зеленський

Допомога від США буде дуже скоро - Зеленський

19:14 19.12.2023
Вступ до НАТО частини території України неможливий

Вступ до НАТО частини території України неможливий

19:10 19.12.2023
Війна на Близькому Сході погано впливає на допомогу нам - Зеленський

Війна на Близькому Сході погано впливає на допомогу нам - Зеленський

19:06 19.12.2023
Румунія допомогла Україні вижити під час блокади Польщею експорту агропродукції

Румунія допомогла Україні вижити під час блокади Польщею експорту агропродукції

19:00 19.12.2023
Ми намагаємося організувати зустріч з Орбаном - Зеленський

Ми намагаємося організувати зустріч з Орбаном - Зеленський

18:55 19.12.2023
Якщо я позбудуся своєї команди, ми станемо слабшими - Зеленський

Якщо я позбудуся своєї команди, ми станемо слабшими - Зеленський

18:50 19.12.2023
Зеленський не згоден з тим, що Україна може програти війну

Зеленський не згоден з тим, що Україна може програти війну

18:39 19.12.2023
Жодної перемоги російська армія у 2023 році не досягла - Зеленський

Жодної перемоги російська армія у 2023 році не досягла - Зеленський

18:38 19.12.2023
Ніхто з військових не знає, коли закінчиться війна - Зеленський

Ніхто з військових не знає, коли закінчиться війна - Зеленський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Міноборони має намір закупити через Prozorro 1016 пікапів на 1,75 млрд грн

Румунія допомогла Україні вижити під час блокади Польщею експорту агропродукції

Євросоюз запроваджує заборону на імпорт СВГ із Росії

ЄС розширив список європейських товарів, заборонених до експорту в РФ

ЄС запроваджує додаткові обмеження на транзит товарів територією РФ

ОСТАННЄ

"Укрнафта" збільшила щодобовий видобуток більш ніж на 80 тонн завдяки двом геолого-технічним заходам

Міноборони має намір закупити через Prozorro 1016 пікапів на 1,75 млрд грн

Енергетики відновлюють електропостачання постраждалих через негоду споживачів у трьох областях на тлі зниження споживання в країні

Голова "Енергоатому" розраховує на запуск у роботу першого енергоблока Westinghouse АР1000 на ХАЕС у 2028-2029 рр.

Ігор Кушнір йде з посади голови "Київміськбуду"

"Укрнафта" за 7 міс. заощадила 25 млн грн як ліцензіат із постачання е/е

ЄІБ виділив Україні майже EUR100 млн на проєкти з відновлення

"Нафтогаз" завершив планову інтеграцію обл- і міськгазів

Морські пасажирські перевезення в ЄС зросли на 30% у 2022 році

Volkswagen погодив із профспілкою програму скорочення робочих місць

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА