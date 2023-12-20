Для непідписання законопроєкту про реформу містобудування були причини - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не підписав скандальний законопроєкт №5655 про реформу містобудівної діяльності з власної ініціативи.

"Що стосується цього закону про забудовників тощо. До мене жодного разу особисто ніхто не звертався, щоб я його не підписував. Тому це мій особистий вибір, і є причини. Ніхто з Євросоюзу, США або "Великої сімки" жодного разу не порушував цього питання", - сказав Зеленський на пресконференції ввечері у вівторок.

Як повідомлялося, законопроєкт №5655 про реформу містобудівної діяльності Верховна Рада схвалила в цілому 13 грудня 2022 року 228 голосами за необхідного мінімуму 226 голосів. Станом на 20 грудня 2023 року закон не підписав президент України.

Проти документа виступили Асоціація міст України, мери міст, Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК), Міністерство культури та інформаційної політики, Національна спілка архітекторів України.

Петиція з вимогою накласти вето на законопроєкт №5655, розміщена на сайті президента України, набрала понад 25 тис. голосів у день ухвалення його парламентом.

У червні 2023 року Європарламент закликав президента України Володимира Зеленського ветувати закон про реформу містобудування, наголосивши на можливій шкоді в разі його ухвалення прозорим і рівним умовам ведення бізнесу. Пізніше в листопаді 2023 року з аналогічною рекомендацією виступила і Єврокомісія.