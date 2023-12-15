Рахункова палата рекомендувала Кабміну вдосконалити законодавство у сфері містобудування протягом 2024 р.

Рахункова палата рекомендувала Кабінету Міністрів України розробити й ухвалити концептуальний документ із питань архітектури та містобудування з урахуванням європейського досвіду впродовж 2024 року, випливає зі звіту про аудит Державної інспекції архітектури та містобудування (ДІАМ).

Як зазначено у звіті Рахункової палати, уряду також рекомендовано зняти обмеження щодо проведення заходів держархбуднагляду та контролю, встановлених на час воєнного стану, і вдосконалити ці процеси, доопрацювати Єдину електронну е-систему у сфері будівництва в частині синхронізації з іншими реєстрами.

Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення) рекомендовано здійснити оцінку діяльності ДІАМ і вдосконалити функції структурних підрозділів відомства в частині збору й аналізу даних щодо безпечності містобудування та розроблення пропозицій щодо посилення держполітики в цій сфері.

"Під час аудиту отримано підтвердження, що на сьогодні процеси функціонування в Україні системи здійснення державного архітектурнобудівельного контролю та нагляду, виконання дозвільних та реєстраційних функцій у будівництві законодавчо визначено та регламентовано, при цьому не розроблено основних і концептуальних засад державної політики у сфері містобудування та архітектури, а також фактично не здійснюються контроль та нагляд", - ідеться у звіті Рахункової палати за підсумками аудиту.

При цьому наголошується, що ухвалений торік Верховною Радою і досі не підписаний президентом законопроєкт №5655 не вирішує описаних проблем.

Серед виявлених проблем у цій сфері експерти відзначили, зокрема, відсутність повної та систематизованої статистичної інформації про об'єкти будівництва в Україні. Так, ДІАМ не володіє даними про загальну кількість об'єктів містобудування, зареєстрованих на початок кожного року, а також про побудовані без реєстрації. Крім того, профільне міністерство не володіє даними про загальну кількість об'єктів будівництва в країні.

Аудитори звернули увагу і на проблему синхронізації Єдиної державної е-системи у сфері будівництва з Єдиним держреєстром судових рішень. Через додаткові "ручні" перевірки інформації співробітниками ДІАМ є ризик реєстрації об'єктів нерухомості, будівництво яких було призупинено за рішенням суду, зазначено у звіті.

У результаті аудиту встановлено, що, попри суттєве збільшення обсягів будівництва в досліджуваний період, заходи архітектурно-будівельного контролю та нагляду проводилися в недостатній кількості. Так, у період із 2021 року до першої половини 2023-го було видано понад 90 тис. дозволів на початок будівництва, водночас планових перевірок проведено 49, а позапланових - 63. Головною причиною аудитори назвали обмеження, запроваджені через воєнний стан.

Крім того, позапланові перевірки, ініційовані громадськістю, проводили не у всіх випадках. З 1,4 тис. звернень перевірки виконано лише за 4,2% таких заявок. На погляд аудиторів, до цього призвела наявність у комісії ДІАМ права ухвалювати рішення за зверненнями заявників без встановлених критеріїв, а також право міністерства в односторонньому порядку відхиляти рішення ДІАМ.

Зазначається, що водночас 45% усіх видатків держбюджету на функціонування ДІАМ було спрямовано відомством на надвисокі заохочувальні виплати співробітникам (600-1490% посадового окладу). Це здійснювали за рахунок економії фонду оплати праці через заповненість затвердженого штату лише на 60%. Крім того, частину керівних посад у профільних структурних підрозділах відомства обіймали особи без спеціальної вищої освіти та необхідного досвіду роботи.

Як повідомлялося, Мінвідновлення розмістило на сайті для громадського обговорення проєкт постанови "Про реалізацію експериментальних проєктів у сфері містобудівної діяльності", який, згідно з пояснювальною запискою, має на меті вдосконалити процеси держархбудконтролю та нагляду.