Інтерфакс-Україна
Економіка
11:28 30.06.2025

Рахункова палата просить аграріїв долучитися до опитування щодо гуманітарного розмінування

1 хв читати
Рахункова палата просить аграріїв долучитися до опитування щодо гуманітарного розмінування

Рахункова палата запросила аграріїв долучитися до опитування в межах аудиту ефективності "Гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення в Україні: відновлення безпеки та сільськогосподарського виробництва", повідомила пресслужба відомства.

"Опитування покликане зібрати інформацію про реальний стан забруднення сільгоспугідь вибухонебезпечними предметами, ступінь залучення аграріїв до процесу гуманітарного розмінування, їхній досвід отримання відповідних компенсацій витрат через Державний аграрний реєстр, а також подальше використання очищених територій для агровиробництва", - ідеться в повідомленні.

У Рахунковій палаті підкреслили, що зібрані дані дозволять сформувати об’єктивну оцінку впливу мінної небезпеки на аграрний сектор та сприятимуть підвищенню ефективності державної політики у сфері гуманітарного розмінування.

Опитування триватиме до 15 липня 2025 року. Участь в ньому є добровільною. Надана інформація буде оброблена виключно у зведеному вигляді для підготовки узагальнених висновків і рекомендацій.

Анкета доступна за посиланням.

Теги: #розмінування #рахункова_палата #аграрії

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:54 28.06.2025
Коаліція з розмінування залучила EUR93 млн для України у 2025р. – Міноборони

Коаліція з розмінування залучила EUR93 млн для України у 2025р. – Міноборони

11:30 27.06.2025
Україна зацікавлена в залученні американських компаній до гуманітарного розмінування – держсекретар Міноборони Сопіга

Україна зацікавлена в залученні американських компаній до гуманітарного розмінування – держсекретар Міноборони Сопіга

11:19 20.06.2025
Аграріям у 2025р нададуть 10,9 млрд грн допомоги, з яких 43% за рахунок міжнародних фінансових організацій - Южаніна

Аграріям у 2025р нададуть 10,9 млрд грн допомоги, з яких 43% за рахунок міжнародних фінансових організацій - Южаніна

10:33 20.06.2025
Аграрії трьох областей розпочали жнива-2025, темпи намолоту відстають від минулорічних на 28%

Аграрії трьох областей розпочали жнива-2025, темпи намолоту відстають від минулорічних на 28%

11:21 16.06.2025
Вартість розмінування 1 га сільгоспугідь становить 62 тис. грн - Южаніна

Вартість розмінування 1 га сільгоспугідь становить 62 тис. грн - Южаніна

15:18 03.06.2025
Втрати аграріїв Херсонщини від посухи перевищили 1 млрд - ВАР

Втрати аграріїв Херсонщини від посухи перевищили 1 млрд - ВАР

16:45 22.05.2025
Харківський комплекс дистанційного розмінування виходить у серійне виробництво, до кінця року планує виготовити 16 машин

Харківський комплекс дистанційного розмінування виходить у серійне виробництво, до кінця року планує виготовити 16 машин

13:56 21.05.2025
Франція відправить в Україну шість роботизованих систем розмінування ROCUS для ДСНС

Франція відправить в Україну шість роботизованих систем розмінування ROCUS для ДСНС

13:39 19.05.2025
Голова ДАЗВ: Розмінування прикордонних територій Чорнобильської зони наразі не є пріоритетом

Голова ДАЗВ: Розмінування прикордонних територій Чорнобильської зони наразі не є пріоритетом

19:35 12.05.2025
Тайвань планує виділити EUR2 млн на розмінування в Україні

Тайвань планує виділити EUR2 млн на розмінування в Україні

ВАЖЛИВЕ

Зеленський доручив підготувати рішення щодо тривалого мораторію на перевірки бізнесу

Уряд не планує різких змін у податковій політиці на час дії воєнного стану - Шмигаль

"Нафтогаз" повідомляє про виграш арбітражу в "Газпрому" на $1,37 млрд у Швейцарії

НР "Укренерго" обрала головою правління компанії головного диспетчера Віталія Зайченка – голова енергокомітету Ради

Курс євро до гривні сягнув історичного максимуму – 48,20 грн/1EUR

ОСТАННЄ

G7 і США досягли угоди про податки для компаній

Свириденко сподівається на завершення наступного тижня переговорів з ЄС щодо умов торгівлі на найближчі роки

МХП вважає найбільш пріоритетними ринками для експорту агропродукції ЄС, Велику Британію, Японію, США і Канаду

США витратили 15-20% свого світового запасу протиракет до комплексу THAAD всього за 11 днів ірано-ізраїльскої війни - ЗМІ

Імпорт в Україну легкових авто за 5 міс. збільшився на 5%

Промвиробництво в Україні у квітні-2025 скоротилося на 6,4% - Держстат

Україна за 5 міс. зберегла імпорт вантажних авто на торішньому рівні

Законопроєкт про страхування військових ризиків спрямований на створення в Україні внутрішнього механізму перестрахування - НАСУ

Агропідприємство в Харківській області постраждало від обстрілу, збитки становлять близько 300 млн грн

Курс євро до гривні у понеділок вчергове сягне історичного максимуму – 48,78 грн/1EUR

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА