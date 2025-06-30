Рахункова палата просить аграріїв долучитися до опитування щодо гуманітарного розмінування

Рахункова палата запросила аграріїв долучитися до опитування в межах аудиту ефективності "Гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення в Україні: відновлення безпеки та сільськогосподарського виробництва", повідомила пресслужба відомства.

"Опитування покликане зібрати інформацію про реальний стан забруднення сільгоспугідь вибухонебезпечними предметами, ступінь залучення аграріїв до процесу гуманітарного розмінування, їхній досвід отримання відповідних компенсацій витрат через Державний аграрний реєстр, а також подальше використання очищених територій для агровиробництва", - ідеться в повідомленні.

У Рахунковій палаті підкреслили, що зібрані дані дозволять сформувати об’єктивну оцінку впливу мінної небезпеки на аграрний сектор та сприятимуть підвищенню ефективності державної політики у сфері гуманітарного розмінування.

Опитування триватиме до 15 липня 2025 року. Участь в ньому є добровільною. Надана інформація буде оброблена виключно у зведеному вигляді для підготовки узагальнених висновків і рекомендацій.

Анкета доступна за посиланням.