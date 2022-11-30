Події

19:53 30.11.2022

Уже 65% абонентів Херсона підключені до енергоживлення - К. Тимошенко

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Уже 65% абонентів Херсона підключені до енергоживлення - К. Тимошенко

65% Херсона підключено до енергоживлення, повідомив на брифінгу у Києві у вівторок заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Енергетики продовжують працювати над відновленням світла всім споживачам. Також підключено до енергоживлення місцеву та обласну лікарню. Також працюємо над подачею води й тепла до будинків", - сказав він.

За його словами, до роботи з відновлення енергопостачання залучені електрики з Одеси, Рівного, Чернівців, Житомира, Тернополя та Дніпра.

"В обласний центр служби крові доставлено дизельний генератор. До Нововоронцовської та Великоолександрівської лікарень доставлено пересувні рентгенівські діагностичні апарати. Мобільні бригади "Лікарі без кордонів" оглядають людей, надають психологічну допомогу", - сказав він.

Тимошенко зазначив, що "Херсон об'єднав навколо себе вже 15 обласних військових адміністрацій, які надали гуманітарну допомогу і ця допомога продовжуватиме надходити й надалі. Це десятки тисяч продуктових наборів, питна вода, дитяче харчування, гігієнічні набори".

Він наголосив, що "Укрпошта" надає послуги у 82 населених пунктах Херсонської області. Місцеві жителі можуть отримати пенсійні та інші соціальні виплати за період окупації, а також купити продукти й товари першої потреби.

"І, звісно, працюємо над відновленням інфраструктури. Окупанти зруйнували міст на шляху із Херсона до Миколаєва. Наразі його демонтують, а поряд облаштують два тимчасові проїзди. Найближчим часом розпочнемо відновлювати сам міст", - сказав він.

Теги: #херсон #енергетика #регіони #відновлення

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