Події

16:16 30.11.2022

У Білопільській ОТГ на кордоні з РФ обстрілами пошкоджено газові мережі, майже сотня будинків без газопостачання

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У Білопільській ОТГ на кордоні з РФ обстрілами пошкоджено газові мережі, майже сотня будинків без газопостачання

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що 97 будинків у Білопільській об'єднаній територіальній громаді Сумської області наразі залишаються без газопостачання через обстріли з території РФ.

"Через ворожі російські обстріли в Білопільській громаді пошкоджено газові мережі. 97 (!) будинків наразі залишаються без газопостачання. Працівники "Сумигаз" працюють на місці і лагодять пошкоджені мережі", - написав Живицький у середу в телеграмі.

Територія Білопільської ОТГ безпосередньо межує із територією РФ.

Теги: #обстріли #сумська_область

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