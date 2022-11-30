У Білопільській ОТГ на кордоні з РФ обстрілами пошкоджено газові мережі, майже сотня будинків без газопостачання

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що 97 будинків у Білопільській об'єднаній територіальній громаді Сумської області наразі залишаються без газопостачання через обстріли з території РФ.

"Через ворожі російські обстріли в Білопільській громаді пошкоджено газові мережі. 97 (!) будинків наразі залишаються без газопостачання. Працівники "Сумигаз" працюють на місці і лагодять пошкоджені мережі", - написав Живицький у середу в телеграмі.

Територія Білопільської ОТГ безпосередньо межує із територією РФ.