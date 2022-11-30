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15:53 30.11.2022

У посольстві України в Іспанії стався вибух під час огляду конверта, постраждав співробітник - МЗС

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У посольстві України в Іспанії стався вибух під час огляду конверта, постраждав співробітник - МЗС

У посольстві України в Іспанії стався вибух під час огляду конверта, що надійшов, унаслідок чого дістав незначних поранень комендант, загрози його життю немає, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"До посольства України в Іспанії надійшов конверт. Під час огляду конверт вибухнув у руках коменданта. Комендант отримав незначні поранення, нині він госпіталізований, йому надається необхідна медична допомога. Загроз його життю немає", - написав Ніколенко у фейсбуці в середу.

За його словами, інші співробітники посольства не постраждали.

Він зазначив, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба доручив терміново посилити безпеку всіх українських посольств за кордоном.

"Він також звернувся до його іспанського колеги вжити термінових заходів задля розслідування нападу на українську дипустанову. На місці вже працюють іспанські правоохоронці та піротехнічна служби", - поінформував Ніколенко.

За словами речника МЗС України, міністр також наголосив, що хоч би хто стояв за організацією цього вибуху, їм не вдасться залякати українських дипломатів або зупинити їхню щоденну роботу над зміцненням України та протидією російській агресії.

Теги: #посольство #вибух #іспанія

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