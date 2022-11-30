Події

14:39 30.11.2022

Унаслідок ранкового обстрілу Херсону постраждала будівля художнього музею

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Унаслідок ранкового обстрілу Херсону постраждала будівля художнього музею

Будівля Херсонського художнього музею ім. Олексія Шовкуненка постраждала внаслідок ранкового обстрілу міста російськими окупантами, повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

"Те, що вони не повикрадали, вони нищать. Росіяни вранці обстріляли Херсонський художній музей ім. Олексія Шовкуненка. Ми були в ньому тиждень тому, де ще стоять будівельні ліси та висить банер "Велика реставрація", яку ми розпочали до війни. Після обстрілу в музеї вибито вікна, побито стіни. Воювати з музеями та лікарнями - це по-російськи", - написав Ткаченко у телеграмі у середу.

Теги: #херсон #музей #обстріл

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