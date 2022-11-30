Події

14:35 30.11.2022

СБУ затримала двох колаборантів на Херсонщині, які викрадали українців

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Співробітники Служби безпеки України затримали двох колаборантів, які вступили до незаконно створених окупантами правоохоронних органів РФ в окупованих районах Херсонської області та брали участь у придушенні руху спротиву українців на окупованій території.

"Служба безпеки викрила ще двох поплічників ворога в результаті стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні. Під час захоплення міста вони добровільно вступили до створеного окупантами "главного управления МВД Херсонской области". Після "співбесіди" з представниками ФСБ одного із зловмисників призначили "следователем" і поставили перед ним завдання щодо участі у придушенні руху опору на окупованій частині регіону", - повідомляється у телеграм-каналі СБУ у середу.

В українській спецслужбі зазначають, що до постраждалих застосовували психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи.

Ще один колаборант, за інформацією СБУ, був призначений "патрульным полиции" у складі окупаційного органу та брав безпосередню участь у переслідуванні та незаконному затриманні українських громадян.

"Після звільнення Херсону колаборанти намагалися переховуватись на території міста.

Однак їм це не вдалося. Співробітники Служби безпеки встановили місце знаходження і затримали зловмисників", - розповіли у відомстві.

Обом зловмисникам повідомлено про підозру за ч.7 ст.111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Теги: #херсонська_область #колаборанти

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