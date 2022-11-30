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13:59 30.11.2022

Пункти незламності ДСНС та Нацполіції незабаром буде обладнано старлінками для забезпечення зв'язку – глава МВС

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Пункти незламності ДСНС та Нацполіції незабаром буде обладнано старлінками для забезпечення зв'язку – глава МВС

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявляє, що Пункти незламності ДСНС та Нацполіції України протягом двох тижнів буде обладнано старлінками, що вирішить проблему зі зв'язком.

"На сьогодні ДСНС створено більш як тисячу Пунктів незламності у всій країні. І за кожен з них ми несемо відповідальність. Також понад 900 пунктів створено в підрозділах Національної поліції, де люди можуть не лише зігрітися, а й підзарядити телефон. Також там обов'язково має бути зв'язок, вода, можливість відпочити", - розповів глава МВС у середу в ефірі національного телемарафону.

Говорячи про проблемні моменти роботи таких пунктів, міністр зазначив, що поки що є складнощі зі зв'язком. "Зараз ми проводимо оптоволокно до таких пунктів незламності, але чекаємо на старлінки, які мають надійти протягом двох тижнів і фактично вирішити проблеми", - пояснив Монастирський.

Теги: #мвс #дснс #монастирський

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