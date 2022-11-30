Події

13:48 30.11.2022

США можуть визнати ПВК "Вагнера" терористичною організацією – глава ОП

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США можуть визнати ПВК "Вагнера" терористичною організацією – глава ОП

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив про можливе визнання Сполученими Штатами Америки російської приватної військової компанії "Вагнера", яка бере участь у війні РФ проти України, терористичною організацією.

"США можуть визнати ПВК "Вагнера" терористичною організацією. Група Макфола-Єрмака пропонувала такий крок у нашому документі, який стосується тероризму", - написав Єрмак у телеграмі у середу.

Водночас він додав, що "загалом, звісно ж, саме Росія і є державою-терористом".

 

Теги: #вагнер #єрмак

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