США можуть визнати ПВК "Вагнера" терористичною організацією – глава ОП

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив про можливе визнання Сполученими Штатами Америки російської приватної військової компанії "Вагнера", яка бере участь у війні РФ проти України, терористичною організацією.

"США можуть визнати ПВК "Вагнера" терористичною організацією. Група Макфола-Єрмака пропонувала такий крок у нашому документі, який стосується тероризму", - написав Єрмак у телеграмі у середу.

Водночас він додав, що "загалом, звісно ж, саме Росія і є державою-терористом".