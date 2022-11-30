Події

13:35 30.11.2022

Ворог обстріляв уранці Херсон, загинула жінка, ще одна людина поранена – ОВА

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Ворог обстріляв вранці Херсон, загинула жінка, ще одна людина поранена, пошкоджено декілька житлових будинків та медичні заклади, є влучення у газопровід, повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Вранці рашисти били по середмістю Херсону. Пошкодили кілька житлових будинків та медичні заклади, влучили у газогін. 70-річна мешканка Херсона через ворожий обстріл загинула у власній квартирі. 64-річний херсонець отримав поранення, коли перебував на вулиці - російські снаряди падали на дорогу", - написав він у телеграм-каналі.

Чоловіку надають необхідну медичну допомогу.

 

Теги: #херсон #обстріли

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