Ворог обстріляв уранці Херсон, загинула жінка, ще одна людина поранена – ОВА
Ворог обстріляв вранці Херсон, загинула жінка, ще одна людина поранена, пошкоджено декілька житлових будинків та медичні заклади, є влучення у газопровід, повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
"Вранці рашисти били по середмістю Херсону. Пошкодили кілька житлових будинків та медичні заклади, влучили у газогін. 70-річна мешканка Херсона через ворожий обстріл загинула у власній квартирі. 64-річний херсонець отримав поранення, коли перебував на вулиці - російські снаряди падали на дорогу", - написав він у телеграм-каналі.
Чоловіку надають необхідну медичну допомогу.