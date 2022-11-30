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13:32 30.11.2022

Єврокомісія: Цифри, згадані фон дер Ляєн, стосувалися загальних втрат в Україні - і вбитих, і поранених

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Єврокомісія: Цифри, згадані фон дер Ляєн, стосувалися загальних втрат в Україні - і вбитих, і поранених

У Європейській комісії пояснили, що цифри нібито загиблих в Україні, які згадала президент Урсула фон дер Ляєн у відеозаяві, стосувалися загальних втрат – і вбитих, і поранених.

Таке пояснення на своїй сторінці у твіттері в середу зробила представник Єврокомісії Дана Спінант.

"Дуже дякую тим, хто вказав на неточність цифр у попередній версії цього відео. Використовувана оцінка із зовнішніх джерел мала стосуватися втрат, тобто і вбитих, і поранених, і мала показати жорстокість Росії", - написала вона.

 

Теги: #єврокомісія #урсула_ляєн

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