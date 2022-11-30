Події

12:52 30.11.2022

Унаслідок російських обстрілів у Білопіллі загинула дитина, також зруйновано частину лікарні – Сумська ОВА

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Унаслідок російських обстрілів у Білопіллі загинула дитина, також зруйновано частину лікарні – Сумська ОВА

 Унаслідок російських обстрілів у Білопіллі загинув 15-річний хлопчик, також зруйновано частину місцевої лікарні, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Місто ворог обстріляв із САУ (20 "прильотів"). 15-річний хлопчик був у той час на вулиці. На жаль, дитина загинула на місці. Російські снаряди вибухали на території місцевої лікарні саме в той час, коли в медзакладі вівся прийом і було багато пацієнтів. Руйнування масштабні", - написав він у телеграм-каналі.

Голова ОВА повідомив, що пошкоджено стоматологічний та хірургічний кабінети. Вибито майже всі вікна на всіх чотирьох поверхах, також зруйновано операційний блок.

"Зараз тут працюють рятувальники - розбирають завали. Не підлягають ремонту і чотири автівки, які були припарковані біля лікарні", - зазначив він.

Снаряди також влучили у приміщення прокуратури.

Теги: #загибель #дитина #обстріли #сумська_область

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