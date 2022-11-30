ПС ЗСУ знищують майже 80% повітряних цілей противника

За дев'ять місяців широкомасштабної війни радіотехнічні війська Повітряних сил виявили та супроводили понад 240 тисяч повітряних цілей противника, майже 80% знищується українськими вогневими засобами, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"Це сотні тисяч врятованих життів, це збережена інфраструктура. І це показник високої майстерності наших воїнів", - написав Залужний у телеграмі у середу.

Він привітав із професійним святом військовослужбовців та працівників радіотехнічних військ Повітряних сил Збройних сил України.

"Вічна пам’ять тим, хто наблизив нас до Перемоги, але, на жаль, не розділить її з нами", - додав Залужний.