Події

08:24 30.11.2022

У Києві триває прибирання доріг від снігу та протиожеледна обробка вулиць

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У Києві триває прибирання доріг від снігу та протиожеледна обробка вулиць

У столиці до прибирання снігу вночі та з ранку середи було залучено 288 одиниць техніки "Київавтодору", також триває протиожеледна обробка вулиць, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Вночі та зранку дороги та тротуари столиці чистили від снігу 288 одиниць техніки "Київавтодору". На ділянках, де техніка не проїде (зупинки громадського транспорту, сходи, пішохідні містки, острівці безпеки, вузькі пішохідні доріжки), було залучено 192 працівники у складі 28 бригад із ручного прибирання", - сказано у повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі у середу.

 

 

 

Теги: #київ #прибирання #сніг

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