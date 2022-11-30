Митрополит Єлисей та співак Ігор Демарін позбавлені звання почесних громадян Ізюма

Митрополит Єлисей (Олег Іванов) та співак Ігор Демарін позбавлені звання "Почесний громадянин Ізюма".

Відповідне розпорядження голови Ізюмської міської військової адміністрації Валерія Марченка опублікував на своїй сторінці у Facebook заступник міського голови Володимир Мацокін.

"Мінус дві нікчемні постаті, що ганьбили наше місто. Повітря стало чистішим", - прокоментував Мацокін опублікований документ.

Як повідомлялося раніше, заступники міського голови Ізюма Володимир Мацокін та Михайло Іщук, секретар міськради Костянтин Петров та низка депутатів ініціювали позбавлення звання "Почесний громадянин Ізюму" Митрополита Єлисея (Олега Іванова) та співака Ігоря Демаріна. Вони мотивували свою позицію тим, що Демарін вже довгий час живе у Москві, повністю втратив зв'язок із рідним містом і жодного разу не засудив військову агресію РФ проти України. Щодо митрополита Єлисея, то він, за їхніми словами, є прихильником "російського світу" і під час окупації охоче співпрацював із загарбниками.

"Митрополит Єлисей (Іванов Олег Олександрович), який очолював Ізюмсько-Купянську єпархію УПЦ, від самого початку агресії Російської Федерації і безпосередньо окупації м. Ізюма… став на бік ворога і почав співпрацювати з окупаційною владою. Кадри, де гр. Іванів. "Благословляє" колаборантів, розміщені в інтернет-просторі, остаточно зганьбили цю людину", - йшлося у зверненні.