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23:43 29.11.2022

Зеленський закликав до об'єднання світової більшості на підтримку проекту резолюції Генасамблеї ООН зі спецтрибуналу над Росією

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Зеленський закликав до об'єднання світової більшості на підтримку проекту резолюції Генасамблеї ООН зі спецтрибуналу над Росією

Президент України Володимир Зеленський закликав розробити «юридичну архітектуру» для створення спеціального трибуналу щодо притягнення до відповідальності керівництва Росії.
«Щоб була відповідальність за агресію, потрібний спеціальний суд – на додаток до Міжнародного кримінального суду. І ми робимо все, щоб створити такий суд», - сказав він у відеозверненні у вівторок.
Зеленський висловив сподівання, що лідером у глобальних зусиллях створення трибуналу стане Великобританія. «Цей досвід має британці, це частина нашої спільної з ними історичної пам'яті. Взимку 1942 року, коли ніхто не міг передбачити, коли завершиться Друга світова війна, саме в Лондоні представники союзників підписали Сент-Джеймську декларацію. Документ, із якого почався шлях до Нюрнберзького трибуналу, тобто справедливості після воєн», - сказав він.
За словами президента, «наразі вже є потужна співпраця з Нідерландами, які допомагають зі створенням офісу прокурора для збору обліку військових злочинів. Працюємо з Францією, яка допомагає нам у польовій роботі з документування російського зла».
«І маємо об'єднати світову більшість на підтримку проекту резолюції Генеральної асамблеї ООН зі спецтрибуналу. Ми маємо розробити необхідну юридичну архітектуру, щоб суд запрацював. Повинні повністю реалізувати цей пункт нашої формули світу та реально забезпечити справедливість після цієї війни так само, як і після Другої світової. Вірю, що Великобританія виявить своє лідерство саме у цій боротьбі за справедливість», – заявив Зеленський.
У зв'язку з цим він також згадав про зустріч міністрів юстиції країн «Великої сімки». «Україну там представляли Генеральний прокурор та міністр юстиції нашої країни. Ця зустріч була присвячена саме притягненню до відповідальності окупантів і держави-агресора за все скоєне. За підсумками зустрічі ми бачимо очевидну готовність працювати разом, щоб нарешті відновити чинність міжнародного права, відновити повну дію Статуту ООН та притягнути Росію до справедливої ​​відповідальності», - сказав президент.
 

Теги: #рф #україна #трибунал #генасамблея_оон

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