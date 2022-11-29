Обмеження в Києві у вівторок знизилися до 560 МВт - глава YASNO

Дефіцит потужності в енергосистемі Києва в понеділок знизився, обсяг обмежень скоротився до 560 МВт з 747 МВт днем раніше, а кількість відключених клієнтів становила 958,5 тис., повідомив гендиректор енергопостачальної компанії YASNO Сергій Коваленко.

"Зараз колеги роблять усе можливе, щоб повернутися до стабілізаційних графіків. Кілька годин зранку енергосистема вкладалася в обмеження. Але їх перевищення не стало несподіванкою - обмеження від "Укренерго" досі значні", - написав він у фейсбуці.

Коваленко додав, що наразі всім іще складно плануватися, але компанія вже наближається до стабілізації ситуації та нормальних графіків.

Задля прискорення цього процесу він знову закликав споживачів поступово вмикати електроприлади після того, як дають світло, а також своєчасно оплачувати електроенергію.

Як уточнив глава YASNO, компанія очікує оплати від киян понад 300 млн грн без урахування споживання листопада.

Раніше він повідомляв, що в день блекауту, 23 листопада, Києву дали 430 МВт потужності, а 24 і 25 листопада - межа в 690 МВт щодня, з яких близько 375 МВт припадає на електропостачання критичної інфраструктури. За його словами, до війни в ці дні місто споживало близько 1500 МВт, а під час війни - близько 1200 МВт.

До блекауту, за словами Коваленка, антирекордом для Києва було 17 листопада, коли відключення становили 523 МВт.