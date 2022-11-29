Події

21:18 29.11.2022

У Києві прибирають наслідки вечірніх опадів - КМДА

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У столиці прибирання вечірніх опадів розпочали 138 одиниць техніки, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Наслідки вечірніх опадів зараз долають 138 одиниць техніки та 171 працівник із бригад ручного прибирання. Насамперед роботи відбуваються на спусках і підйомах, покритті з гранітної бруківки, мостах, головних дорожніх артеріях міста", - зазначено в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі у вівторок увечері.

Окрім цього, "дорожники очищають від снігу зупинки громадського транспорту, вузькі тротуари, сходи, острівці безпеки, пішохідні переходи".

У КМДА нагадують водіям, що не варто паркуватися на узбіччях вулиць і доріг, щоб не заважати роботі спецтехніки. Також людей просять не виїжджати в місто на власних авто без нагальної потреби.

 

Теги: #погода #дороги #україна #київ

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