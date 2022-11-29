Союзники по НАТО обговорили заявку України на членство, підтвердивши підтримку щодо інтеграції

Союзники по НАТО обговорили заявку України на членство в Альянсі, підтримавши її євроатлантичні прагнення, проте констатували, що зараз фокус – на підтримку України в її захисті від російської агресії.

Про це у вівторок у Бухаресті на пресконференції після першого дня засідання міністрів закордонних справ країн - членів НАТО повідомив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

"На нашій зустрічі ми також торкнулися євроатлантичних прагнень України. Міністри закордонних справ підтвердили підтримку НАТО права України обирати свій власний шлях. Ми визнаємо і поважаємо прагнення України до членства. Однак зараз ми зосереджені на негайній підтримці, оскільки Україна захищається від російської агресії", - сказав він.