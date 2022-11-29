Події

15:17 29.11.2022

Словенія продовжить допомагати Україні у її боротьбі з російським агресором – міністр оборони

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Словенія продовжить допомагати Україні у її боротьбі з російським агресором – міністр оборони

Словенія й надалі надаватиме допомогу Україні у її боротьбі з російським агресором, заявив міністр оборони Мар'ян Шарець.

"З початку війни Республіка Словенія надає Україні гуманітарну та військову допомогу, обладнання для розмінування, допомагає біженцям, здійснює підготовку українських військовослужбовців за участю своїх інструкторів. Наші переговори орієнтовані на майбутнє. Допомагатимемо пораненим воїнам. Ми зацікавлені брати участь у проєктах із повоєнного розвитку та відновлення України… Ми не залишимо українців і будемо поряд із вами у цей тяжкий час", – сказав Шарець на зустрічі з міністром оборони України Олексієм Резніковим.

Сторони обговорили питання реалізації спільних проєктів в оборонній сфері, можливості співпраці у повоєнному відновленні України, початок програми психологічної реабілітації українських військовослужбовців, а також лікування поранених захисників та захисниць у медичних та реабілітаційних закладах Словенії.

"Військово-технічна допомога Республіки Словенія у потрібний момент стала реальним посиленням ЗСУ на полі бою… Щодо наших перспектив, можу сказати, що це будуть важливі речі для оборони України від окупантів", – зазначив Резніков.

Теги: #словенія #військова_допомога

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