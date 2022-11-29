Український генпрокурор обговорив із німецьким колегою створення компенсаційного механізму та виплати постраждалим від російської агресії

Генеральний прокурор Андрій Костін обговорив із федеральним прокурором Німеччини Петером Франком створення компенсаційного механізму та виплати постраждалим від російської агресії.

Як повідомляє Офіс генпрокурора в телеграм-каналі у вівторок, Костін у рамках візиту до Берліна зустрівся з федеральним прокурором Німеччини та заступником федерального прокурора Ларсом Отте.

"Обговорили компенсаційний механізм для конфіскації російських активів та спрямування їх на виплати відшкодувань постраждалим від агресії", - зазначено в повідомленні прокуратури.

"Вітаємо рішучу позицію Німеччини щодо санкцій проти тих, хто фінансує та підживлює російську агресію проти України", - наголосив Костін.

Генпрокурор зазначив, що компенсаційний механізм має діяти на додачу до санкцій, і ООН вже підтримала створення такого механізму.

За словами Костіна, для реалізації цього механізму на практиці досвід Німеччини був би дуже корисним.