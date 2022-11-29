Події

14:37 29.11.2022

Український генпрокурор обговорив із німецьким колегою створення компенсаційного механізму та виплати постраждалим від російської агресії

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 Генеральний прокурор Андрій Костін обговорив із федеральним прокурором Німеччини Петером Франком створення компенсаційного механізму та виплати постраждалим від російської агресії.

Як повідомляє Офіс генпрокурора в телеграм-каналі у вівторок, Костін у рамках візиту до Берліна зустрівся з федеральним прокурором Німеччини та заступником федерального прокурора Ларсом Отте.

"Обговорили компенсаційний механізм для конфіскації російських активів та спрямування їх на виплати відшкодувань постраждалим від агресії", - зазначено в повідомленні прокуратури.

"Вітаємо рішучу позицію Німеччини щодо санкцій проти тих, хто фінансує та підживлює російську агресію проти України", - наголосив Костін.

Генпрокурор зазначив, що компенсаційний механізм має діяти на додачу до санкцій, і ООН вже підтримала створення такого механізму.

За словами Костіна, для реалізації цього механізму на практиці досвід Німеччини був би дуже корисним.

 

Теги: #прокуратура #офіс_прокурора

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