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17:36 28.03.2023

Квартира за "подаровані" гроші: НАЗК здійснило моніторинг способу життя одного з керівників в Офісі генерального прокурора

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Квартира за "подаровані" гроші: НАЗК здійснило моніторинг способу життя одного з керівників в Офісі генерального прокурора

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) здіснило моніторинг способу життя одного з керівників в Офісі генерального прокурора, повідомляє НАЗК.

"Заступниця начальника відділу Офісу генерального прокурора задекларувала за 2020 рік квартиру в одній із новобудов Києва, яку придбала за 1 866 400 гривень. У день придбання квартири декларантка отримала від своєї матері 1,9 млн грн у подарунок, про що подала повідомлення про суттєві зміни в майновому стані. Посадовиця пояснила, що кошти вона отримала фактично, без будь-яких банківських переказів", - ідеться у повідомленні НАЗК у телеграм-каналі у вівторок.

Як повідомляється, згідно з заявою матері, "джерелом подарованих коштів були доходи, які вони отримали разом із чоловіком від продажу спільного майна".

Водночас НАЗК встановило, що спільні витрати матері та батька співробітниці прокуратури (понад 3,5 млн грн) значно перевищували отримані ними офіційні доходи за 1998-2020 роки (близько 1,7 млн грн). "Тобто заощаджень для подарунка доньки розміром 1,9 млн грн вони не мали", - наголошується в повідомленні НАЗК.

Офіційні доходи самої декларантки також не давали можливості оплатити придбання квартири.

НАЗК направило матеріали до САП для вирішення питання про звернення до суду з позовом про визнання активу необґрунтованим і його стягнення у дохід держави.

 

Теги: #назк #офіс_прокурора

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