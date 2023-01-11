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12:14 11.01.2023

Українська група з пошуку та конфіскації активів скерувала запити американським колегам щодо конкретних осіб, причетних до злочинів

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Робоча група TaskForce Ukraine (Українська міжвідомча група з пошуку, арешту та конфіскації активів) та KleptoCapture Міністерства юстиції США обміняються списками осіб із потенційно злочинними активами, повідомляє Офіс генерального прокурора.

У повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі в середу значиться, що робоча група TaskForce Ukraine провела онлайн-зустріч з американськими колегами з KleptoCapture Міністерства юстиції США Девідом Лімом, Ендрю Адамсом та Майклом Чу.

"Під час зустрічі обговорили практичні аспекти співпраці та законодавчі особливості Сполучених Штатів Америки щодо конфіскації російських злочинних активів", - ідеться у повідомленні.

"Ми підтримуємо постійний відкритий діалог з міжнародними партнерами та колегами з інших країн. Адже для нас важливо використовувати всі доступні інструменти та механізми для досягнення кінцевої мети - конфіскації активів російських олігархів на користь України", - йдеться у повідомленні з посиланням на першого заступника керівника Task Force Ukraine, радника Офісу президента України Владислава Власюка.

В Офісі генпрокурора наголошують, що українська та американська групи TaskForce обміняються переліками найбільш пріоритетних осіб, які мають потенційно злочинні активи та щодо яких є кримінальні провадження з реальною судовою перспективою.

За інформацією прокуратури, також було обговорено правові інструменти пошуку та арешту активів і механізмів їхньої конфіскації. "Обидві групи користуються схожими юридичними процедурами та інструментами, це дозволить ефективно співпрацювати і надалі", - уточнюють у відомстві.

В Офісі генпрокурора інформують: "TaskForce Ukraine вже направила кілька запитів до американських колег про надання інформації щодо конкретних осіб, які причетні до злочинів. Вони будуть розглянуті незабаром".

Теги: #офіс_прокурора #пошукові_групи

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