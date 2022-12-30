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19:36 30.12.2022

Кабмін затвердив порядок фінансування пошукових груп для розшуку тіл загиблих

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Кабмін затвердив порядок фінансування пошукових груп для розшуку тіл загиблих

Кабінет міністрів затвердив порядок фінансування пошукових груп для розшуку тіл загиблих.

"Сьогодні уряд затвердив порядок використання коштів, передбачених у держбюджеті для забезпечення прав і свобод громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, допомоги громадянам із гуманітарно-кризових питань та здійсненню заходів щодо передачі тіл осіб, які загинули внаслідок агресії Росії", - йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зазначається, що Мінреінтеграцію визначено головним розпорядником бюджетних коштів, а одержувачем коштів є державне підприємство "Реінтеграція та відновлення", що належить до сфери управління міністерства.

Основними напрямами використання коштів є: функціонування гарячої лінії 15-48; фінансування пошукових груп для пошуку тіл осіб, які загинули внаслідок збройної агресії проти України; закупівля матеріалів та обладнання для пошукових груп, зокрема авторефрижераторів та пікапів.

Документ допоможе "вирішити невідкладні питання, спричинені воєнними діями та наслідками війни, а також дозволить Уповноваженому зі зниклих безвісти повною мірою реалізовувати свої повноваження щодо організації роботи пошукових груп і здійснення розшуку тіл (останків) загиблих", - йдеться у повідомленні.

 

 

Теги: #фінансування #загиблі #пошукові_групи

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