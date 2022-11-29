Події

12:47 29.11.2022

Зеленський обговорив із послами UNITED24 фандрайзинг на генератори для лікарень

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Зеленський обговорив із послами UNITED24 фандрайзинг на генератори для лікарень

Президент України Володимир Зеленський обговорив із послами UNITED24 збір коштів на генератори для лікарень.

"Жахлива війна проти нашої країни триває, і з настанням зими з’явилися нові виклики. Разом з амбасадорами фандрейзингової платформи UNITED24 Андрієм Шевченком, Олександром Усиком, Скоттом Келлі, Еліною Світоліною, Лієвом Шрайбером та Тімоті Снайдером, керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком обговорили подальші кроки підтримки України. Зокрема фандрейзинг на генератори для лікарень", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

"Адже через постійні ворожі удари по енергетичній структурі українські лікарі вимушені оперувати при світлі ліхтариків. Маємо зберігати єдність світу щодо підтримки України, щоб пройти цей складний період. І я впевнений на сто відсотків, що ми переможемо. Дякую амбасадорам UNITED24 за все, що ви робите для України та українців", - написав Зеленський.

Теги: #енергетика #зеленський #united24

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