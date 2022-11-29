Події

09:00 29.11.2022

За добу ворог обстріляв чотири прикордонні громади на Сумщині

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За добу ворог обстріляв чотири прикордонні громади на Сумщині

Протягом дня росіяни випустили по прикордонню 129 мін, снарядів та іншої вибухівки по 4 прикордонних громадах Сумської області, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"Обстріляні були Середино-Будська, Дружбівська, Шалигинська та Глухівська громади", - написав він у телеграм-каналі.

Зокрема, по Середино-Будській громаді ворог тричі здійснив мінометний обстріл. Було лише 30 "прильотів". І ще 2 снаряди з артилерії розірвалися на нашій території.

Після 16:00 по прикордонній стороні з боку Росії було 60 пострілів із гранатомета, а також автоматні та кулеметні черги. Пізніше зафіксовано ще 5 "прильотів" із ствольної артилерії.

"На щастя, у всіх випадках без руйнувань", – наголосив Живицький.

За його словами, ще 10 ворожих мін розірвалися між Середино-Будською та Дружбівською громадами. Теж без наслідків.

По Шалигінській громаді було 2 "прильоти" зі ствольної артилерії по прикордонню. Без руйнувань.

Територією Глухівської громади росіяни стріляли зі ствольної артилерії (20 "прильотів"). Без руйнувань.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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