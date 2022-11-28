Війна в Україні забрала життя щонайменше 6665 цивільних, іще 10368 поранені - ООН

Втрати серед цивільних осіб з 24 лютого, коли Росія розпочала війну проти України, по 27 листопада становлять 17023 цивільні (тижнем раніше - 16784), зокрема 6665 загиблих (6595), повідомило управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) у понеділок.

"Причиною більшості зафіксованих випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування зброї вибухової дії з великою зоною ураження, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні й авіаудари", - зазначається в документі щодо даних ООН.

Це стосується, наприклад, таких населених пунктів, як Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська обл.), Лисичанськ, Попасна і Сєвєродонецьк (Луганська обл.), де, за повідомленнями, зафіксовано численні випадки загибелі або поранення цивільних осіб.

За підтвердженими даними ООН, загинув 2601 чоловік, 1783 жінки, 209 хлопчиків і 173 дівчинки, тоді як стать 37 дітей і 1852 дорослих поки що не вдалося встановити.

Серед 10368 поранених - 304 хлопчики та 215 дівчаток, а також 250 дітей, стать яких наразі не вдалося встановити.

Порівняно c даними на 20 листопада жовтня, загинули чотири дитини, ще 14 були поранені.

Якщо раніше зведення УВКПЛ ООН про кількість втрат виходило щодня, а потім - лише в робочі дні, то з липня воно стало щотижневим. У цьому зведенні, як і в попередньому, наведено дані за місяцями.

Згідно з ними, найбільш смертоносним місяцем для цивільних осіб залишається березень – щонайменше 3333 загиблі. У квітні, згідно з публікацією УВКПЛ, кількість смертей цивільних через війну знизилася до 702, у травні – до 473, у червні – до 374 та у липні – до 360. За перші п'ять днів війни з 24 до 28 лютого загинуло 355 осіб, за серпень – 305, за вересень – 312, за жовтень – 286, за 21 день листопада – 95, зазначає ООН.

Кількість поранених у вересні – 926 – виявилася вищою за показник жовтня – 787 та серпня – 895 і трохи нижчою за показники попередніх місяців: липень – 1100, червень – 1030, травень – 1016, тоді як у квітні та березні було поранено відповідно 1254 та 2414 людей.

Згідно зі зведенням, у листопаді від зброї вибухової дії з великою зоною ураження загинуло 143 людини та ще 448 були поранені, тоді як від мін та вибухонебезпечних предметів - наслідків війни померло 9 і були поранені 36 людей (7% загальних втрат).

На контрольовані урядом території, за даними ООН, у листопаді припало 84% жертв.

У зведенні традиційно зазначено, що зростання показників проти попереднього зведення не слід зараховувати лише до випадків після 20 листопада, оскільки протягом цього періоду управління верифікувало певну кількість випадків за попередні дні.

