Події

20:29 28.11.2022

Війна в Україні забрала життя щонайменше 6665 цивільних, іще 10368 поранені - ООН

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Війна в Україні забрала життя щонайменше 6665 цивільних, іще 10368 поранені - ООН

Втрати серед цивільних осіб з 24 лютого, коли Росія розпочала війну проти України, по 27 листопада становлять 17023 цивільні (тижнем раніше - 16784), зокрема 6665 загиблих (6595), повідомило управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) у понеділок.
"Причиною більшості зафіксованих випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування зброї вибухової дії з великою зоною ураження, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні й авіаудари", - зазначається в документі щодо даних ООН.
Це стосується, наприклад, таких населених пунктів, як Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська обл.), Лисичанськ, Попасна і Сєвєродонецьк (Луганська обл.), де, за повідомленнями, зафіксовано численні випадки загибелі або поранення цивільних осіб.
За підтвердженими даними ООН, загинув 2601 чоловік, 1783 жінки, 209 хлопчиків і 173 дівчинки, тоді як стать 37 дітей і 1852 дорослих поки що не вдалося встановити.
Серед 10368 поранених - 304 хлопчики та 215 дівчаток, а також 250 дітей, стать яких наразі не вдалося встановити.
Порівняно c даними на 20 листопада жовтня, загинули чотири дитини, ще 14 були поранені.
Якщо раніше зведення УВКПЛ ООН про кількість втрат виходило щодня, а потім - лише в робочі дні, то з липня воно стало щотижневим. У цьому зведенні, як і в попередньому, наведено дані за місяцями.
Згідно з ними, найбільш смертоносним місяцем для цивільних осіб залишається березень – щонайменше 3333 загиблі. У квітні, згідно з публікацією УВКПЛ, кількість смертей цивільних через війну знизилася до 702, у травні – до 473, у червні – до 374 та у липні – до 360. За перші п'ять днів війни з 24 до 28 лютого загинуло 355 осіб, за серпень – 305, за вересень – 312, за жовтень – 286, за 21 день листопада – 95, зазначає ООН.
Кількість поранених у вересні – 926 – виявилася вищою за показник жовтня – 787 та серпня – 895 і трохи нижчою за показники попередніх місяців: липень – 1100, червень – 1030, травень – 1016, тоді як у квітні та березні було поранено відповідно 1254 та 2414 людей.
Згідно зі зведенням, у листопаді від зброї вибухової дії з великою зоною ураження загинуло 143 людини та ще 448 були поранені, тоді як від мін та вибухонебезпечних предметів - наслідків війни померло 9 і були поранені 36 людей (7% загальних втрат).
На контрольовані урядом території, за даними ООН, у листопаді припало 84% жертв.
У зведенні традиційно зазначено, що зростання показників проти попереднього зведення не слід зараховувати лише до випадків після 20 листопада, оскільки протягом цього періоду управління верифікувало певну кількість випадків за попередні дні.
 

Теги: #оон #україна #жертви

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