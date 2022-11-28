Зеленський зустрівся із главами МЗС семи країн північної Європи

Президент України Володимир Зеленський провів зустрічі з главами зовнішньополітичних відомств Естонії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії, Фінляндії та Швеції, які прибули з візитом до Києва.

"Зустрівся з міністрами закордонних справ Естонії – Урмасом Рейнсалу, Ісландії – Тордіс Колбрун Гилфадоттір, Латвії – Едгарсом Рінкевичсом, Литви – Габріелюсом Ландсбергісом, Норвегії – Аннікен Вітфельдт, Фінляндії – Пеккою Гаавісто та Швеції – Тобіасом Більстремом", - написав Зеленський в телеграм-каналі у понеділок.

"Цей візит є важливим сигналом міцної підтримки й солідарності країн-партнерів з Україною, особливо в часи найсерйозніших викликів. Дякую державам Балтії та Північної Європи за незмінно активну й дієву допомогу Україні в захисті територіальної цілісності та незалежності", - додав глава Української держави.

Як повідомляється на сайті президента України, сторони наголосили на важливості подальшого нарощування санкційного тиску на РФ, а також скоординованої роботи над створенням спеціального трибуналу з розслідування злочину російської агресії та механізмом компенсації збитків, завданих агресією РФ проти України.

Глава держави звернув особливу увагу на виклики зимового періоду і терору Росії, спрямованого на цивільний енергетичний сектор. У цьому зв'язку було окремо наголошено на критичній необхідності у наданні Україні сучасних систем протиповітряної та протиракетної оборони і необхідності невідкладної підтримки енергетичної системи нашої країни.

Зеленський наголосив на важливості участі відповідних держав у реалізації української гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine та вагомої ролі фінансового внеску кожного партнера у гарантування продовольчої безпеки у світі.