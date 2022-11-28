Події

19:12 28.11.2022

Зеленський зустрівся із главами МЗС семи країн північної Європи

2 хв читати

Президент України Володимир Зеленський провів зустрічі з главами зовнішньополітичних відомств Естонії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії, Фінляндії та Швеції, які прибули з візитом до Києва.
"Зустрівся з міністрами закордонних справ Естонії – Урмасом Рейнсалу, Ісландії – Тордіс Колбрун Гилфадоттір, Латвії – Едгарсом Рінкевичсом, Литви – Габріелюсом Ландсбергісом, Норвегії – Аннікен Вітфельдт, Фінляндії – Пеккою Гаавісто та Швеції – Тобіасом Більстремом", - написав Зеленський в телеграм-каналі у понеділок.
"Цей візит є важливим сигналом міцної підтримки й солідарності країн-партнерів з Україною, особливо в часи найсерйозніших викликів. Дякую державам Балтії та Північної Європи за незмінно активну й дієву допомогу Україні в захисті територіальної цілісності та незалежності", - додав глава Української держави.

Як повідомляється на сайті президента України, сторони наголосили на важливості подальшого нарощування санкційного тиску на РФ, а також скоординованої роботи над створенням спеціального трибуналу з розслідування злочину російської агресії та механізмом компенсації збитків, завданих агресією РФ проти України.
Глава держави звернув особливу увагу на виклики зимового періоду і терору Росії, спрямованого на цивільний енергетичний сектор. У цьому зв'язку було окремо наголошено на критичній необхідності у наданні Україні сучасних систем протиповітряної та протиракетної оборони і необхідності невідкладної підтримки енергетичної системи нашої країни.
Зеленський наголосив на важливості участі відповідних держав у реалізації української гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine та вагомої ролі фінансового внеску кожного партнера у гарантування продовольчої безпеки у світі.

Теги: #мзс #зустріч #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:42 28.11.2022
Зеленський та прем'єр Нідерландів обговорили оборонну співпрацю, реалізацію формули миру та перехід України до енергоощадних технологій

Зеленський та прем'єр Нідерландів обговорили оборонну співпрацю, реалізацію формули миру та перехід України до енергоощадних технологій

16:18 28.11.2022
Шмигаль обговорив із главами МЗС семи країн питання постачання зброї, фінансову допомогу та санкції проти РФ

Шмигаль обговорив із главами МЗС семи країн питання постачання зброї, фінансову допомогу та санкції проти РФ

13:56 28.11.2022
Глави МЗС країн НАТО обговорять надання нової зброї, боєприпасів та військового обладнання для України - Кулеба

Глави МЗС країн НАТО обговорять надання нової зброї, боєприпасів та військового обладнання для України - Кулеба

13:54 28.11.2022
Глава МЗС Фінляндії: Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки знадобиться

Глава МЗС Фінляндії: Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки знадобиться

13:24 28.11.2022
Глави МЗС Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Швеції прибули до Києва

Глави МЗС Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Швеції прибули до Києва

15:06 26.11.2022
Зеленський на саміті з міжнародної безпеки оголосив про старт програми Grain from Ukraine

Зеленський на саміті з міжнародної безпеки оголосив про старт програми Grain from Ukraine

13:30 26.11.2022
Бельгія поставить в Україну енергообладнання - Зеленський

Бельгія поставить в Україну енергообладнання - Зеленський

11:30 26.11.2022
МЗС України закликає міжнародних партнерів визнати Голодомор 1932-1933 рр. геноцидом українського народу

МЗС України закликає міжнародних партнерів визнати Голодомор 1932-1933 рр. геноцидом українського народу

22:05 25.11.2022
Зеленський очікує від мерії Києва та місцевої влади всіх регіонів України більш якісної роботи з функціонування "Пунктів Незламності"

Зеленський очікує від мерії Києва та місцевої влади всіх регіонів України більш якісної роботи з функціонування "Пунктів Незламності"

19:47 25.11.2022
Зеленський відвідав у п'ятницю місце падіння російської ракети у Вишгороді

Зеленський відвідав у п'ятницю місце падіння російської ракети у Вишгороді

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Поблизу Старобогданівки пошкоджено залізничний міст, який окупанти використовували для доставляння озброєння

Окупанти заборонили вхід на ЗАЕС працівникам станції, які не підписали контракти з "Росатомом", – Генштаб ЗСУ

Данілов: Найкраще вирішення енергетичної проблеми для України – ракети дальністю 800 і більше кілометрів

Окупанти пошкодили насосну станцію "Миколаївводоканалу", воду до Миколаєва подаватимуть із Бузького лиману – мер

За дев'ять місяців РФ завдала понад 16 тис. ракетних ударів по Україні - Резніков

ОСТАННЄ

Поблизу Старобогданівки пошкоджено залізничний міст, який окупанти використовували для доставляння озброєння

Окупанти заборонили вхід на ЗАЕС працівникам станції, які не підписали контракти з "Росатомом", – Генштаб ЗСУ

Окупанти десять разів обстріляли Україну з РСЗВ за добу – Генштаб ЗСУ

Данілов: Найкраще вирішення енергетичної проблеми для України – ракети дальністю 800 і більше кілометрів

Окупанти пошкодили насосну станцію "Миколаївводоканалу", воду до Миколаєва подаватимуть із Бузького лиману – мер

У КУП'ЯНСЬКУ НА ХАРКІВЩИНІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Ставка верховного головнокомандувача узгодила шляхи реагування на можливі виклики

Український генпрокурор обговорив із британськими колегами перспективи створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії

За дев'ять місяців РФ завдала понад 16 тис. ракетних ударів по Україні - Резніков

Сержанту Міноборони РФ повідомлено про підозру в катуваннях колишніх учасників АТО на Київщині

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА