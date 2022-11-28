Події

14:06 28.11.2022

У Слобожанському на Харківщині ексгумовано тіла 5 осіб, зокрема двох дітей, які загинули внаслідок російського авіаудару

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На цвинтарі в с.Слобожанське Ізюмського району Харківської області правоохоронці ексгумували тіла п'яти мирних жителів, загиблих унаслідок російської збройної агресії.

"Вони загинули в багатоповерхівці, зруйнованій 9 березня внаслідок авіаційного бомбардування села. Серед загиблих: дві жінки, чоловік, дівчинка 10 років і хлопчик 1 рік 9 місяців. Наразі їхні тіла направлені на проведення судово-медичних експертиз", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч.2 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством) КК України.

Досудове розслідування проводять слідчі відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області. Процесуально керівництво – Ізюмська окружна прокуратура.

Теги: #харківська_область #ексгумація

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