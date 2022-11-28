Глави МЗС Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Швеції прибули до Києва

Міністри закордонних справ Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Швеції прибули до Києва, щоб обговорити подальшу підтримку України, повідомив глава МЗС Латвії Едгар Рінкевичс.

"Міністри закордонних справ країн Північної Балтії відвідують Київ і зустрічаються з високими посадовцями України, це найбільша група міністрів, які відвідали Україну з початку російської агресії. Головне питання - як далі підтримувати Україну", - написав він у твіттері.