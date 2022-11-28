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13:17 28.11.2022

Інформація про нібито підготовку Білоруссю наступу поширюється навмисне, такі фейки вигідні РФ - українська розвідка

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Інформація про нібито підготовку Білоруссю наступу поширюється навмисне, такі фейки вигідні РФ - українська розвідка

Спроба Білорусі вступити у війну проти України стане для неї самогубством, інформація про те, що Білорусь нібито готує наступ, поширюється навмисне, заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Як пояснив Юсов в ефірі FREEДОМ, такі фейки вигідні для РФ, і так країна-агресор намагається налякати українців.

"Інформаційно-психологічні спеціальні операції дуже часто переслідують одночасно кілька цілей. І в цьому випадку ми бачимо різні цілі, тобто з одного боку - посіяти паніку серед населення, серед українців, зокрема серед жителів прикордонних районів і областей", - сказав Юсов.

Також він зазначив, що так ворог намагається дезорієнтувати українські сили оборони, розосередити сили.

"Ну і також об'єктом і цілями цієї спеціальної психологічної інформаційної операції є сама Білорусь і білоруси, тобто нагнітання. Зробити так, щоб заіскрило, і все-таки втягнути саму Білорусь у повномасштабну війну, чого до цього моменту не було", - пояснили в ГУР.

Він зазначив, що зараз дуже важливо розуміти, які цілі ставить перед собою ворог, і не можна піддаватися на такі провокації.

"Ми не говоримо про те, що від режиму Лукашенка немає загрози. Вона є, і Лукашенко допомагає Путіну і зброєю, і боєприпасами, і бронетехнікою. Він надає свій повітряний простір для ударів по Україні, але говорити про те, що найближчим часом станеться повномасштабне вторгнення і залучення Білорусі вже в наземну операцію, сьогодні ми не можемо", - додав Юсов.

Теги: #білорусь #розвідка

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