Із початку широкомасштабної війни у Києві загинули понад 150 мирних жителів, із них четверо дітей - Кличко

Із початку широкомасштабної війни у столиці загинули понад 150 мирних киян, із них четверо дітей, пошкоджено або зруйновано 678 об'єктів, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Як повідомляє пресслужба Кличка, під час онлайн-виступу на відкритті Київського інвестиційного форуму в Брюсселі мер Києва зазначив, що "на сьогодні українці захищають свій європейський вибір у кривавій війні з російським агресором, що прийшов на українську землю, а також захищають європейські цінності, мир і стабільність у всьому європейському континенті".

За словами мера, у Києві внаслідок бомбових та ракетних ударів пошкоджено або зруйновано 678 об'єктів.

"Із них, зокрема, понад 350 житлових будинків, 77 навчальних закладів, 80 об'єктів житлово-комунального господарства, 25 об'єктів транспортної інфраструктури, 26 - охорони здоров'я", - повідомив він.