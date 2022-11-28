Події

12:27 28.11.2022

СБУ затримала в Одесі агента, який передавав ворогові розвіддані про ППО через російських "журналістів"

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Кіберфахівці Служби безпеки України викрили в Одесі ще одного ворожого агента, який збирав інформацію про місця дислокації підрозділів ЗСУ в південному регіоні та Києві.

"Насамперед він намагався виявити локації центрів управління та системи протиповітряної оборони українських військ. Отримані відомості передавав через "зв’язкового". Ним виявився завербований ФСБ представник прокремлівського інформагентства "Бел.ru", яке розташоване у Бєлгородській області Росії", - йдеться в повідомленні СБУ в понеділок у телеграм-каналі.

За інформацією української спецслужби, для комунікації та передачі закритих даних зловмисники використовували заздалегідь відпрацьований анонімний телеграм-канал. Отримані відомості ворог планував застосувати для підготовки прицільних ракетних ударів по українських військових об’єктах.

"Під час спецоперації в Одесі співробітники Служби безпеки затримали російського агента на спробі передачі інформації РФ. За даними слідства, ворожим поплічником виявився місцевий житель, якого ФСБ залучила до негласного співробітництва після повномасштабного вторгнення", - зазначається в повідомленні.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру, а під час обшуків за місцем проживання зловмисника правоохоронці вилучили мобільні телефони, з яких він контактував із російською спецслужбою, заборонену в Україні комуністичну символіку та пропагандистські матеріали на підтримку комуністичної партії Росії.

У СБУ повідомляють, що суд обрав ворожому агентові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Теги: #сбу #одеса #агент

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