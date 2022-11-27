У Херсоні зі світлом уже 17% споживачів

Електропостачання у Херсоні наразі відновлено для 17% побутових споживачів, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

"Зі світлом частково: Таврійський мікрорайон; Північний мікрорайон; Шуменський мікрорайон; мікрорайон Житселище; будинки біля залізничного вокзалу", - написав Янушевич у телеграмі у неділю.

При цьому він повідомив, що роботи над відновленням подачі електроенергії до інших районів міста активно продовжуються. "Якщо у ваших будинках ще немає світла, воно з'явиться найближчими днями. Наші енергетики продовжують над цим працювати!", - додав Янушевич.