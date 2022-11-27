В Україні очікується незначне похолодання, подекуди мокрий сніг і дощ

У найближчу добу в Україні очікується незначне похолодання, у більшості регіонів на півночі та в центрі країни мокрий сніг і дощ, місцями налипання мокрого снігу.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у понеділок, 28 листопада, в більшості північних і центральних областей невеликий мокрий сніг і дощ, іноді налипання мокрого снігу; на решті територій без істотних опадів.

Уночі та вранці в західних, північних і місцями в центральних областях туман; на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла, в південній частині вдень 3-8° тепла, в Криму до 11°.

У Києві в понеділок невеликий мокрий сніг і дощ. Уночі та вранці туман; на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі та вдень близько 0°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 28 листопада найвища температура вдень (14,0°) була в 1949 році, найнижча вночі (-16,5°) у 1890 році.

У вівторок, 29 листопада, в Україні без істотних опадів, тільки в Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, уночі й у більшості північних, центральних областей і в Одеській області, вдень і в Рівненській області невеликий мокрий сніг і дощ.

У західних і північних областях на дорогах місцями ожеледиця. Вітер східний, 7-12 м/с, на півдні та сході країни подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, в Карпатах і східній частині вночі 3-8° морозу; вдень на півдні країни та в Закарпатті 1-6 градусів тепла, в Криму до 11 градусів.

У Києві у вівторок уночі невеликий дощ, удень без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень близько 0°.