Події

12:11 27.11.2022

Внаслідок агресії РФ в Україні загинуло 440 дітей, 851 дитина поранена - Офіс генпрокурора

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Внаслідок агресії РФ в Україні загинуло 440 дітей, 851 дитина поранена - Офіс генпрокурора

Унаслідок збройної агресії РФ в Україні загинуло 440 дітей, понад 851 дитина була поранена, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Станом на ранок 27 листопада 2022 року понад 1291 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 440 дітей загинули і понад 851 дістала поранення. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 424, Харківській - 266, Київській - 117, Миколаївській - 77, Запорізькій - 76, Херсонській - 70, Чернігівській - 68, Луганській – 64, Дніпропетровській - 33", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

26 листопада внаслідок ракетного обстрілу м. Дніпро дістав поранення 17-річний хлопець.

26 листопада через обстріл окупантами с. Чорнобаївка Херсонської області поранено 10-річного хлопчика.

Унаслідок бомбардувань і обстрілів ЗС РФ пошкоджено 2719 навчальних закладів, 332 з них зруйновані повністю.

Теги: #діти #війна

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