Найближчими тижнями загальний темп військових операцій на лінії фронту, ймовірно, пришвидшиться через більш сприятливі погодні умови - ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) переконані, що в найближчі тижні загальний темп військових операцій, що проводяться уздовж лінії фронту, ймовірно, підвищиться через падіння температури повітря в Україні і подальше промерзання ґрунту.

Як наголошується в звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), наразі операції з обох сторін ускладнені через зливи і, як наслідок, сильний бруд.

"Прогнозується, що протягом наступного тижня температура по всій Україні знизиться, що, ймовірно, призведе до замерзання землі і прискорення темпів бойових дій, оскільки обидві сторони підвищать мобільність", - йдеться у звіті.

У ньому уточнюється, що, зокрема, температура в районах на північному сході України, наприклад, уздовж лінії Сватове-Кремінна, з 28 листопада до 4 грудня впаде майже до нуля або нижче її денного максимуму.

"Ймовірно, ґрунту знадобиться кілька днів за умови стабільних негативних температур, щоб затвердіти, що означає, що наземні умови, найімовірніше, дадуть змогу збільшити темпи операцій по всій Україні протягом вихідних 3-4 грудня і наступного тижня", - наголошують в Інституті.

Там додають, що наразі не зрозуміло, чи готується яка-небудь зі сторін до відновлення великих наступальних або контрнаступальних операцій в цей час.

Крім того, повідомляється, що російські окупанти продовжують спроби депортувати українських дітей до Росії під виглядом програм медичної реабілітації та програм усиновлення. Так, уповноважена з прав дитини в РФ Марія Львова-Бєлова розмістила уривок з документального фільму, що розповідає історію усиновлених нею дітей з Маріуполя. На думку аналітиків, зазначений фільм, ймовірно, покликаний надати легітимність усиновленню українських дітей в російські сім'ї, так само, як під виглядом медичної необхідності виправдовуються масові депортації українських дітей на територію Росії.

В Інституті також зазначають, що російські окупанти, ймовірно, використовують інертні крилаті ракети Х-55 у своїй кампанії масованих ракетних ударів по критичній інфраструктурі України, що ще більше підкреслює виснаження арсеналу високоточної зброї російських збройних сил.

Також повідомляють, що російські офіційні особи можуть намагатися протидіяти зростаючому впливу керівника "Вагнера" Євгена Пригожина шляхом просування інших паралельних російських військових структур, а російські тактичні, логістичні та технічні невдачі продовжують знижувати бойовий дух російських військ і спонукають шукати цапів-відбувайлів.