Події

11:47 27.11.2022

У Києві зросло навантаження на енергосистему, запроваджено відключення електроенергії

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У Києві зросло навантаження на енергосистему, запроваджено відключення електроенергії

Навантаження на енергосистему в Києві зросло в неділю вранці, у зв'язку з чим в місті були запроваджені відключення електроенергії, повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

"Станом на 10.30 збільшилося навантаження на систему електропостачання. Тому діють відключення електроенергії", - йдеться в повідомленні.

Раніше в КМВА повідомляли, що станом на ранок неділі в українській столиці практично повністю відновлено електропостачання, зв'язок, подача води і тепла. При цьому в адміністрації відзначили, що ремонтні роботи в системі електромереж перебувають на завершальній стадії, а більшість жителів Києва "не тільки зі світлом, а й без аварійних і навіть стабілізаційних відключень".

Теги: #київ #енергетика

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