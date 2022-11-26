Події

19:56 26.11.2022

У Куп'янську-Вузловому ексгумовано тіло залізничника, розстріляного окупантами

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У Куп'янську-Вузловому ексгумовано тіло залізничника, розстріляного окупантами

Слідчі Куп'янського районного відділу поліції Харківської області під процесуальним керівництвом облпрокуратури ексгумували тіло загиблого 45-річного залізничника, похованого на місцевому кладовищі.

"Його розстріляли окупанти, коли він під'їжджав до свого будинку... Для встановлення причин смерті померлого направлено на судово-медичну експертизу", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Слідчі дії проводились у рамках кримінального провадження за ч.2 ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

 

 

Теги: #харківщина #ексгумація

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