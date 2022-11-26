На Алеї сміливості у Києві було відкрито табличку з ім'ям прем'єр-міністра Литви Інгріди Шимоніте

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте взяли участь у відкритті таблички з ім'ям глави литовського уряду під час відвідування Алеї сміливості у столиці, повідомляє пресслужба Офісу Президента України.

"Цю табличку було створено на знак подяки за допомогу, яку Литва надала Україні у боротьбі з російським агресором", - сказано в повідомленні, опублікованому на сайті Глави Української держави у суботу ввечері.

Президент зазначив, що "імена наших друзів і партнерів, які були поряд з українцями з початку повномасштабного вторгнення Росії, мають бути закарбовані не лише в пам’яті людей, а й у металі, щоб їх бачили наступні покоління. Дякуємо Литві та голові литовського уряду Інгріді Шимоніте за підтримку".

Прем'єр-міністр Литви наголосила, "що допомога й підтримка – це найменше, що литовський народ може зробити для України, щоб віддячити за ту стійкість і звитягу, яку виявляють українці заради всієї Європи".

"Ми будемо стояти до вашої перемоги, тому що те, що ви робите, важливо й для нас", – зазначила глава литовського уряду.