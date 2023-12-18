Події

21:07 18.12.2023

Зеленський презентував Баффету його іменну табличку на Алеї сміливості в Києві

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Президент України Володимир Зеленський презентував філантропу, фермеру, бізнесменові та засновнику благодійного фонду The Howard G. Buffett Говарду Баффету табличку з його ім'ям, яку відкрили на Алеї сміливості в Києві.

Під час відкриття Зеленський відзначив вагомий внесок Баффета на підтримку України.

"Ім'я Говарда Баффета тепер буде поруч з іменами тих, хто був разом з Україною з перших днів повномасштабного вторгнення Росії... На цій табличці на площі Конституції вказано ваше ім’я та дату, коли ви вперше приїхали до України. Також на цій площі – люди, котрі були з нами, працювали з нами й допомагали з перших днів, місяців. Ваша персона – серед цих світових лідерів – друзів України. Дуже дякую, що ви тут", - наводить слова президента його пресслужба.

Зеленський також подякував американському філантропу за надання фінансової допомоги в розмінуванні територій України.

У свою чергу Баффет розповів Зеленському про заходи, заплановані в межах його поточного візиту до України, і зустріч із першою леді, з ініціативи якої він реалізує низку проєктів.

Благодійник запевнив, що й надалі буде з українським народом.

Зазначається, що у 2022 році фонд The Howard G. Buffett витратив на благодійні проєкти в Україні майже $150 млн. У 2023-му сума допомоги сягнула майже $360 млн.

Основні проєкти його фонду: будівництво фабрик-кухонь у Бучі та Лозовій, поліцейських відділень у Бородянці, Ізюмі та кінологічного центру в Бучі; підтримка ДСНС обладнанням для розмінування; допомога з розслідуванням воєнних злочинів, а саме – передання кількох десятків машин для визначення ДНК.

Говард Баффет також надає допомогу фермерам через створений в Україні фонд Victory Harvest: безоплатно передає комбайни, трактори, обладнання, насіння та добрива.

Крім того, підприємець профінансував створення Superhumans Center, закупівлю транспорту і сучасних травматологічних комплектів, життєво необхідних на передовій.

На Алеї сміливості в Києві вже, зокрема, відзначені: президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Польщі Анджей Дуда, президент Латвії у 2019-2023 рр. Егілс Левітс, прем'єр-міністр Великої Британії у 2019-2022 рр. Борис Джонсон, прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, прем'єр-міністр Словенії у 2020-2022 рр. Янез Янша, прем'єр-міністр Польщі у 2017-2023 рр. Матеуш Моравецький, віцепрем'єр-міністр Польщі у 2020-2022 рр. Ярослав Качинський, американський актор, кінорежисер, сценарист і продюсер Шон Пенн, засновник благодійної організації World Central Kitchen Хосе Андрес.

Теги: #президент #табличка #алея_сміливості

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