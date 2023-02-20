Події

13:57 20.02.2023

На Алеї сміливості в Києві відкрито табличку, присвячену Байдену

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На Алеї сміливості біля Верховної Ради відкрито табличку, присвячену президенту США Джо Байдену.

"Сьогодні на Алеї сміливості ми відкриваємо табличку, присвячену президенту Байдену. Перший дзвінок уночі 24 лютого минулого року, наші переговори, постійна та незмінна увага до нашої боротьби. Увага до захисту української демократії та особливий внесок президента Байдена у зміцнення позицій свободи у світі", - зазначив президент України Володимир Зеленський після переговорів із Байденом у понеділок у Києві.

Теги: #табличка #байден

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