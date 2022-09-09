Події

19:38 09.09.2022

Державних діячів Латвії, Польщі, Чехії та Словенії відзначили на Алеї сміливості у Києві

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Державні діячі країн-партнерів, які підтримали Україну під час повномасштабного російського вторгнення, відзначені на Алеї сміливості на площі Конституції в Києві, повідомляється на сайті президента України Володимира Зеленського в п'ятницю.

На Алеї сміливості відкрито дві нові таблички, одна з яких присвячена президенту Латвії Егілсу Левітсу, а інша – прем'єр-міністру Польщі Матеушу Моравецькому, колишньому віцепрем'єр-міністру Польщі Ярославу Качинському, прем'єр-міністру Чехії Петру Фіалі та колишньому голові уряду Словенії Янезу Янші.

Церемонія відкриття відбулася у присутності Зеленського, Левітса та Моравецького. "Саме тут, на Алеї сміливості, з’являються імена лідерів держав, народи яких з нами з початку й до кінця, до переможного кінця", - сказав глава Української держави, додавши, що Україна завжди буде вдячна державам і народам, які підтримали нас у самі важкі часи війни.

 

Теги: #польща #чехія #латвія #словенія #алея_сміливості

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