Події

19:31 26.11.2022

З часу деокупації Херсона у результаті обстрілів загинули 32 людини

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З часу деокупації Херсона у результаті обстрілів загинули 32 людини

Російські окупанти продовжують щоденні обстріли деокупованого Херсона, заявив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

"Щоденні російські обстріли знищують місто та вбивають мирних жителів. Загалом з часу деокупації росія вбила на Херсонщині 32 цивільних", - написав Клименко в телеграм-каналі.

Він зазначив, що багато хто евакуюється, щоб знайти притулок у більш спокійних регіонах держави, але водночас багато городян залишаються у своїх будинках.

"І нам необхідно гарантувати їм максимально можливу безпеку", - наголосив Клименко.

 

 

 

Теги: #херсон #загиблі #обстріли

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