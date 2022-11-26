З часу деокупації Херсона у результаті обстрілів загинули 32 людини

Російські окупанти продовжують щоденні обстріли деокупованого Херсона, заявив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

"Щоденні російські обстріли знищують місто та вбивають мирних жителів. Загалом з часу деокупації росія вбила на Херсонщині 32 цивільних", - написав Клименко в телеграм-каналі.

Він зазначив, що багато хто евакуюється, щоб знайти притулок у більш спокійних регіонах держави, але водночас багато городян залишаються у своїх будинках.

"І нам необхідно гарантувати їм максимально можливу безпеку", - наголосив Клименко.