Події

17:13 26.11.2022

Авіаударом по Часовому Яру зруйнований під'їзд п'ятиповерхівки і склад, три людини поранені - глава Донецької ОВА

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Авіаударом по Часовому Яру зруйнований під'їзд п'ятиповерхівки і склад, три людини поранені - глава Донецької ОВА

Російські військові завдали авіаудару по Часовому Яру, три людини дістали поранень, повідомив голова Донецької обласної Військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко

"Прямим влученням зруйнований під'їзд п'ятиповерхівки, пошкоджений недобуд і склад", - написав він у телеграм-каналі в суботу.

Кириленко вкотре закликав жителів евакуюватися. "Не проходить жодного дня, щоб росіяни не стріляли по цивільних в Донецькій області. Прилетіти може куди завгодно і в будь-який час. Залишатися в області небезпечно! Евакуюйтеся!", - йдеться в повідомленні.

 

Теги: #кириленко #донецька_область #часів_яр

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