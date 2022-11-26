Авіаударом по Часовому Яру зруйнований під'їзд п'ятиповерхівки і склад, три людини поранені - глава Донецької ОВА

Російські військові завдали авіаудару по Часовому Яру, три людини дістали поранень, повідомив голова Донецької обласної Військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко

"Прямим влученням зруйнований під'їзд п'ятиповерхівки, пошкоджений недобуд і склад", - написав він у телеграм-каналі в суботу.

Кириленко вкотре закликав жителів евакуюватися. "Не проходить жодного дня, щоб росіяни не стріляли по цивільних в Донецькій області. Прилетіти може куди завгодно і в будь-який час. Залишатися в області небезпечно! Евакуюйтеся!", - йдеться в повідомленні.